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Невролог рассказала о влиянии COVID-19 на память

Невролог Бояринова рассказала, как коронавирус влияет на память
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Коронавирус может повреждать структуры головного мозга, вызывая проблемы со сном, тревожные расстройства и другие симптомы. О том, как COVID-19 может влиять на работу памяти, «Известиям» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова.

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По ее словам, за два года пандемии были опубликованы многочисленные исследования о механизмах влияния коронавируса на память и астению.

«Вирус нейротропен: попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине, может повреждать напрямую структуры головного мозга, такие как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие. Повреждения такого нерва, как вагус, вызывают разнообразие симптомов, а также их волнообразный характер. Это нарушение связано с разбалансировкой двух систем — парасимпатической и симпатической, с доминированием последней — отсюда проблемы с частотой сердечных сокращений, ортостатическая тахикардия, проблемы со сном, подобие панических атак, а также тревожные расстройства», — отметила Бояринова.

Так, согласно последним рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указано, что «постковидный синдром проявляется в очень разнообразных формах и, по-видимому, обусловлен различными патогенетическими механизмами», среди которых перечислены спутанность сознания, нарушение когнитивных функций, общее утомление, наблюдающиеся при затяжном течении болезни. Эти симптомы могут быть обусловлены воспалением компонентов нейро-васкулярной единицы, связанным с тучными клетками, которые присутствуют в мозге.

В результате стимуляции тучные клетки выделяют провоспалительные медиаторы, вызывающие воспаление компонентов нейроваскулярной единицы, и, как следствие, нарушения в центрах памяти гипоталямо-лимбического комплекса. Кроме этого, стресс и паника ухудшают состояние человека.

«COVID-19 — это длительно воздействующий источник стресса, приводящий к повышенной тревожности, сниженному настроению, что также снижает память и другие познавательные функции, потому что факты уменьшения объема коры, гиппокампа, снижения плотности нейронов во всех структурах мозга на фоне стресса и тревоги описаны во всех базовых учебниках и научных статьях по нейрофизиологии, начиная с конца прошлого века», — заключила Бояринова.

27 октября врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что коронавирус не может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Он пояснил, что вирус действительно дает осложнения на нервную систему, но они являются обратимыми. Помимо этого, Альцгеймер развивается медленно, и вспышек этого заболевания не наблюдалось.

При этом в тот же день заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений по разделу «Наука» ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян заявила, что коронавирус может являться спусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у людей с предрасположенностью к заболеванию. Она подчеркнула, что сам вирус не способен вызывать болезнь Альцгеймера, но может провоцировать ее развитие.

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