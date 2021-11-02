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Главный инфекционист Минздрава назвал условия для появления новых штаммов коронавируса

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Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов в интервью «Известиям» не исключил вероятность появления нового опасного штамма в какой-либо стране.

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«Конечно, мы не можем быть уверены, что какие-то новые варианты с подобными свойствами не появятся, потому что много людей болеет, количество заболевших измеряется десятками миллионов. Естественно, не вакцинируясь, не надевая маски, посещая общественные места, мы создаем для вируса новые возможности появления каких-то неблагоприятных вариантов», — сказал он.

Сейчас в России в 98-99% случаев выявляется «индийский» дельта-штамм, уточнил инфекционист.

Что касается нового вариант дельта-штамма AY.4.2, случаи которого выявлены и в нашей стране, то пока нет доказательств тому, что он другие подклассы коронавируса обладают более тревожными свойствами, чем основной вариант.

«Сегодня это не имеет никакого значения — ни эпидемиологического, ни клинического. Нас что всегда тревожит? Способность вируса быстрее распространяться, вызывать более тяжелое течение заболевания, способность ускользать от нейтрализующих антител после вакцинации или перенесенного заболевания. Никаких новых свойств эти подклассы сейчас не имеют, поэтому нет смысла за ними следить», — сообщил Владимир Чуланов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Всем видно, насколько быстро распространяется вирус»

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