В России выявили еще 37 156 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714) и Московской области (1777).

Всего на сегодняшний день в в стране выявили 9 257 068 случаев коронавируса. За весь период зафиксировали 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.

Ранее, 17 ноября, президент России Владимир Путин отметил, что скорость тестирования на коронавирус в стране необходимо увеличить. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, в свою очередь, обратила внимание на то, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза.

В тот же день Попова сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Также она заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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