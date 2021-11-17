Попова отметила эффект нерабочих дней в снижении заболеваемости COVID-19

Эффект от нерабочих дней безусловен, за эти дни заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5%. Об этом заявила 17 ноября главный санитарный врач РФ Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Он очевиден на графиках оперштаба в снижении заболеваемости за 45-ю неделю по сравнению с 44-й на 2,5%», — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, цифры говорят об очевидных фактах. Как отметила Попова, она имеет в виду данные оперштаба по суточным данным.

«По этим данным и по данным уже статистическим, которые формируются чуть позже, у нас идет снижение», — уточнила Попова.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о реальном снижении количества новых случаев коронавируса в столице. По его словам, причиной этого стали нерабочие дни.

10 ноября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов обратил внимание на то, что введение нерабочих дней дало положительный эффект. Он добавил, что цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать.

9 ноября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, темп прироста за неделю составил 2,1%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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