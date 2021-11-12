Собянин указал на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве реально снижается. Об этом заявил 12 ноября мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, снижение числа новых случаев отмечено на текущей неделе. По его словам, за последние пять дней в Москве освободились около тысячи коек, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

«Можно теперь уже с уверенностью сказать, что нерабочие дни, предусмотренные указом президента, сыграли свою серьезную роль в сглаживании и снижении заболеваемости», — отметил столичный градоначальник.

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