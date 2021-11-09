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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19

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Темп прироста коронавируса в России составил 2,1%, что говорит о снижении заболеваемости. Об этом во вторник, 9 ноября, на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Для сравнения глава Роспотребнадзора привела статистику: четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18%, а на прошедшей неделе уже 2,1%.

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Она отметила, что устойчивая тенденция увеличения числа заболевших наблюдается только в трех регионах России. При этом превышение в среднем показателей заболеваемости COVID-19 отмечается в 32 регионах России.

«Превышение среднероссийских показателей за прошедшую неделю зарегистрировано в 32 регионах. Тремя неделями раньше это количество было почти 50», — уточнила Попова.

По ее словам, за минувшую неделю показатель заболеваемости составил 191 на 100 тыс. россиян.

«И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение, значительное снижение темпов прироста», — подчеркнула она.

Ранее сегодня о переломе ситуации с COVID-19 в России заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил эффективность работы введенных QR-кодов. По его словам, за нерабочие дни были привито 3,7 млн россиян. Как он отметил, технических препятствий на пути получения вакцин от коронавируса нет, работают более 90 тыс. пунктов вакцинации, в том числе мобильные бригады. Первый компонент вакцины получили 62 млн человек.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после нерабочих дней. По его словам, на 15% снизилось число заболевших.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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