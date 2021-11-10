Эксперт Роспотребнадзора положительно оценил проведение нерабочих дней

Введение нерабочих дней дало положительный эффект, цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать. Об этом сообщил в среду, 10 ноября, заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам все же удалось разорвать цепочки заражений», — сказал Горелов в ходе беседы с журналистами.

Он также отметил, что в большинстве регионов темпы прироста случаев COVID-19 замедлились, многие крупные субъекты выходят на этап стабилизации.

Нерабочие дни объявлялись в России с 30 октября по 7 ноября. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

С 8 ноября ряд регионов продлили действие ограничений. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская, Челябинская области и некоторые другие регионы. Кроме того, во многих субъектах России была введена система QR-кодов.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после нерабочих дней. По его словам, на 15% снизилось число заболевших.

В тот же день Путин обсудил итоги прошедших в России нерабочих дней, их влияние на эпидемиологическую обстановку с распространением COVID-19 на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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