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В Смоленской области продлят режим нерабочих дней до 10 ноября

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Власти Смоленской области решили продлить режим нерабочих дней до 10 ноября включительно. Соответствующий указ в среду, 3 ноября, утвердил губернатор Алексей Островский.

«Пункт 2 после слов «с 28 по 29 октября 2021 года (включительно)» дополнить словами «с 8 по 10 ноября 2021 года (включительно)», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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