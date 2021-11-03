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Брянская область продлила нерабочие дни до 14 ноября

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Брянская область продлевает нерабочие дни до 14 ноября включительно. Об этом 3 октября сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

3 ноября томский губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. О возможном продлении в Курганской области нерабочих дней на неделю сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Власти Тамбовской области сообщили, что пока не планируют продлевать период нерабочих дней после 7 ноября.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом президент РФ Владимир Путин 20 октября разрешил главам российских регионов вводить дополнительные нерабочие дни.

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