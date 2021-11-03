В Тамбовской области не будут продлевать нерабочие дни

Власти Тамбовской области пока не планируют продлевать период нерабочих дней после 7 ноября в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом 3 ноября сообщает областная администрация.

«Региональные власти внимательно отслеживают ситуацию с распространением коронавируса и в настоящее время не рассматривают вопрос о продлении объявленных нерабочих дней»,— говорится в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности главы администрации Максима Егорова, ситуация в регионе находится под контролем. Он рассказал, что прошли встречи с руководителями предприятий торговли и общественного питания, на которых обсудили организацию работы и ускорение темпов вакцинации сотрудников.

По данным регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, за последние сутки в области было выявлено 207 новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в России было выявлено 40 443 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 8 633 643 случая COVID-19. Также в стране число летальных исходов из-за коронавируса составило 1 189 за прошедшие сутки, что стало максимумом за все время пандемии.

Ранее в среду губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. По его словам, одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, в области значительно выросла заболеваемость среди детей, указал глава региона.

Днем ранее продление нерабочих дней допустили в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. 1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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