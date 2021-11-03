В России выявили 40 443 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 443 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (6827), Московской области (3269) и Санкт-Петербурге (2744).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1189, выздоровели 32 807 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 8 633 643 случая COVID-19, скончались 242 060 человек, полностью вылечились 7 445 438 пациентов.

Днем ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил «Известиям», что сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек.

При этом он отметил, что только в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных — рост.

1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В тот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев коронавируса, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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