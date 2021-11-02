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В России открыто рекордное количество ковидных коек

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Сейчас в стране открыто больше 290 тыс. коек, и это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда работало максимум 270 тыс. коек, рассказал в интервью «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — добавил специалист.

При этом сейчас только в 13 регионах наблюдается некоторое снижение заболеваемости, а в остальных, то есть в абсолютном большинстве, — рост.

«Москва и Санкт-Петербург всегда вызывают особую обеспокоенность, потому что это очень крупные регионы с очень высокой плотностью населения, здесь риски больше. Даже если мы сейчас видим, что явного роста заболеваемости в столице нет, ситуация может быстро поменяться. В Санкт-Петербурге на 42-й неделе был рост 14%, а в среднем по стране — 13%. Обстановка непростая», — сказал инфекционист.

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«Всем видно, насколько быстро распространяется вирус»

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