Представитель Кремля Песков: решений о продлении нерабочих дней в России не принималось

На федеральном уровне в России пока не принималось решений по продлению нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 3 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать», — сказал он журналистам.

На сегодня каких-то других решений не было, подчеркнул Песков.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Комментируя на следующий день эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом он призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

В тот же день продление нерабочих дней допустили в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Отмечалось, что окончательные решения будут приняты с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в указанных регионах.

3 ноября томский губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. О возможном продлении в Курганской области нерабочих дней на неделю сообщил губернатор региона Вадим Шумков. Власти Тамбовской области сообщили, что пока не планируют продлевать период нерабочих дней после 7 ноября.

Также решение не продлевать нерабочие дни приняли власти Москвы. Как указал мэр столицы Сергей Собянин, продолжат действовать QR-коды, а также рекомендация о домашнем режиме для жителей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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