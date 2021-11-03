Власти Подмосковья не будут продлевать нерабочие дни

Власти Подмосковья не планируют продлевать нерабочие дни, введенные для борьбы с COVID-19. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Так, с 8 ноября предприятия в регионе возвращаются к обычному режиму работы, а школьники продолжат учебу в очном формате.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется — спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Всё это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», — написал глава Московской области в Telegram.

При этом некоторые ограничения продолжат действовать. Работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30% персонала, в первую очередь всех сотрудников старше 60 лет.

«А тем, кто еще не сделал прививку, очень рекомендуем найти время посетить ближайший пункт вакцинации. Все они продолжают работать. Берегите себя!» — добавил Воробьев.

Власти Москвы также решили не продлевать режим нерабочих дней. Как отметил мэр города Сергей Собянин, данное решение принято на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. С понедельника город приступает к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений, в том числе домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Кроме того, вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Комментируя на следующий день эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом он призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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