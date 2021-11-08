В Ленобласти продлили часть ограничений по коронавирусу

В Ленинградской области продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек. Об этом стало известно 8 ноября из постановления губернатора региона Александра Дрозденко.

Ограничения начинают действовать с 8 ноября. Также вводится запрет на проведение массовых мероприятий и деятельность концертных организаций.

Ранее, 5 ноября, сообщалось, что власти Ленинградской области приняли решение не продлевать режим нерабочих дней. Председатель правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов отмечал, что система образования возобновит работу в обычном режиме, также продолжат работу торговые центры.

В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования по предъявлению QR-кодов.

В тот же день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса. Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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