В Ленобласти не будут продлевать режим нерабочих дней

Власти Ленинградской области приняли решение не продлевать режим нерабочих дней. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявили в пресс-службе губернатора и правительства области.

«Ситуация в системе здравоохранения Ленинградской области, безусловно, непростая, но полностью контролируемая: мы поддерживаем резерв коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода. <...> Так что необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет», — заявил председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Он отметил, что с 8 ноября система образования возобновит работу в обычном режиме, также возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена.

В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования по предъявлению QR-кодов, отметил Емельянов.

«Хочу отметить, что в перспективе снятие ограничений будет зависеть от того, насколько активно жители будут прививаться от COVID. Призываю всех привиться и внести тем самым свой вклад в возвращение к нормальной жизни», — заключили в правительстве.

Ранее в этот день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Также не планируют продлевать нерабочие дни власти Подмосковья, Тамбовской и Белгородской областей, Татарстана, Удмуртии, Крыма и других регионов.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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