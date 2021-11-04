Татарстан не продлит нерабочие дни после 7 ноября

Татарстан не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября, однако республика не исключает введение дополнительных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в четверг, 4 ноября, руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

«Оперативный штаб республики доложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября», — указано в заявлении.

При этом, согласно сообщению, запрет на работу до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки продолжается для ряда объектов. Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий.

«Также сообщаем, что в зависимости от эпидситуации не исключается введение дополнительных ограничительных мер. Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства Республики Татарстан», — отметила Галимова.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что власти региона не намерены продлевать режим нерабочих дней, введенный для борьбы с коронавирусом. Так, с 8 ноября к работе вернутся предприятия общественного питания, услуг, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений.

Власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября. В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней.

Как отметил 3 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на федеральном уровне в России решений по продлению нерабочих дней пока не принималось. Он также уточнял, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом представитель Кремля призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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