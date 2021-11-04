В Белгородской области решили не продлевать нерабочие дни

Власти Белгородской области не намерены продлевать режим нерабочих дней, введенный для борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Данная мера действует в области с 30 октября по 7 ноября.

«Отвечаю на главный вопрос последних дней — нерабочие дни в Белгородской области продлеваться не будут. Такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора», — написал глава региона в своем Telegram.

Так, с 8 ноября к работе вернутся предприятия общественного питания, услуг, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений.

При этом в регионе вводится система QR-кодов. Ограничение будет действовать в организациях сферы услуг Белгородской области с 8 по 22 ноября, рассказал Гладков.

Также QR-коды потребуются для посещения торгово-развлекательных центров и гипермаркетов. Исключением станут магазины с товарами первой необходимости.

Как отметил губернатор, об эффективности ограничительных мер свидетельствует ситуация в областных школах, где каникулы начались на неделю раньше положенного.

«Сегодня мы видим — уровень заражения ОРВИ и простудными заболеваниями у детей снизился на 30%. На 15% меньше стали болеть взрослые. С 8 ноября дети возвращаются в школы и детские сады, но мы разводим потоки учащихся», — добавил он.

В заключение Гладков призвал граждан проходить вакцинацию от COVID-19 и бережнее относиться к здоровью.

Власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней.

Как отметил 3 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на федеральном уровне в России решений по продлению нерабочих дней пока не принималось. Он также уточнял, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом представитель Кремля призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения. Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, подчеркнул эксперт.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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