Удмуртия не будет продлевать нерабочие дни

Власти Удмуртии не будут продлевать нерабочие дни. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявил глава республики Александр Бречалов.

Он сообщил, что текущая ситуация с заболеваемостью и достаточно высокие темпы вакцинации позволяют внести ряд изменений в существующие ограничения.

«С 8 ноября: возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек. При этом посещать их могут только жители с документом о вакцинации, с документом о медотводе или с результатами ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 72 часа», — написал Бречалов на своей странице в соцсети«ВКонтакте».

Глава республики отметил, что детские сады, школы, СПО и вузы также будут работать в очном режиме с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

При этом Бречалов заявил, что приостановка работы театров, кинотеатров, детских игровых комнат и ярмарок в закрытых помещениях продлевается до 15 ноября. Работа предприятий общепита в торговых центрах, не имеющих отдельного входа, приостановлена до особого распоряжения.

«Органы местного самоуправления имеют право вводить отдельные ограничительные меры на территории своих муниципалитетов по предложениям оперативных штабов», — написал он.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Мэр отметил, что с 8 ноября город приступает к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений.

Также не планируют продлевать нерабочие дни власти Подмосковья, Тамбовской и Белгородской областей и Татарстана.

Как отметил 3 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на федеральном уровне в России решений по продлению нерабочих дней пока не принималось. Он также уточнял, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом представитель Кремля призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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