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Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике
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Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике

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В Крыму не будут продлеваться нерабочие дни. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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«Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу.

Глава республики также попросил крымчан соблюдать все необходимые правила безопасности и не затягивать с вакцинацией.

Ранее в этот день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Также не планируют продлевать нерабочие дни власти Подмосковья, Тамбовской и Белгородской областей, Татарстана, Удмуртии и других регионов.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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