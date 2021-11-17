Путин призвал увеличить скорость тестирования на коронавирус в РФ

Скорость тестирования на COVID-19 в России необходимо увеличить. Об этом 17 ноября на совещании по развитию генетических технологий заявил президент Владимир Путин.

Так российский лидер прокомментировал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по ситуации с распространением коронавируса в стране. Она, в свою очередь, сообщила, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза.

Ранее в среду сообщалось, что в Москве более чем вдвое увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19.

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