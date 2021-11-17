В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19

В Москве благодаря открытию новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19, его объемы увеличились более чем в два раза. Об этом в среду, 17 ноября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что на данный момент в столице работает 71 пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Ежедневно тесты сдают более 7 тыс. горожан.

«Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», — передает слова Раковой официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что в случае положительного результата теста у горожанина сразу на месте без очереди возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение одного-двух дней его результаты придут по SMS и отобразятся в электронной медицинской карте. При подтверждении диагноза к больному на дом направят врача из поликлиники, который назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

Накануне Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Совокупный размер подобной выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 15 ноября назвал неразумным платное лечение для непривитых от COVID-19. Он уточнил, что призывы к лечению на коммерческой основе для непривитых звучат от тех, кому надоело уговаривать людей вакцинироваться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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