Прямой эфир
Мир
Минфин США предупредил о возможном дефолте в декабре
Общество
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении
Мир
В Германии заявили об убытках из-за простоя «Северного потока – 2»
Мир
Консультации США и РФ по визовым вопросам пройдут в Вене 17 ноября
Наука
Глава NASA выразил озабоченность безопасностью экипажа МКС
Общество
В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19
Экономика
Спрос на депозиты резко вырос в период локдауна
Мир
Прокуратура Польши возбудила дело из-за нападения на полицейских на границе
Мир
Байден назвал себя делегацией от США на Олимпийских играх в Пекине
Политика
Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера
Сюжет:

В Москве увеличился объем экспресс-тестирования на COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве благодаря открытию новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19, его объемы увеличились более чем в два раза. Об этом в среду, 17 ноября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На всякий — сличай: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фото
Как власти планируют бороться с очередями в общественных местах

Она уточнила, что на данный момент в столице работает 71 пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Ежедневно тесты сдают более 7 тыс. горожан.

«Благодаря такой практике повысилась выявляемость людей с заболеванием на ранних стадиях или болеющих бессимптомно. Это помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения вируса», — передает слова Раковой официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что в случае положительного результата теста у горожанина сразу на месте без очереди возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение одного-двух дней его результаты придут по SMS и отобразятся в электронной медицинской карте. При подтверждении диагноза к больному на дом направят врача из поликлиники, который назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

Накануне Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Совокупный размер подобной выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 15 ноября назвал неразумным платное лечение для непривитых от COVID-19. Он уточнил, что призывы к лечению на коммерческой основе для непривитых звучат от тех, кому надоело уговаривать людей вакцинироваться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021