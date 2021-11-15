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Мурашко назвал неразумным платное лечение для невакцинированных от COVID-19

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал неразумным платное лечение для непривитых от COVID-19. Об этом он сообщил в интервью ТАСС 15 ноября.

По его словам, призывы к лечению на коммерческой основе для непривитых звучат от тех, кому надоело уговаривать людей вакцинироваться. Министр счел, что такие высказывания возникают у людей на почве эмоций.

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«Это нормально, если кто-то подведет вас к обдуманным, осмысленным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей», — сказал он.

9 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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