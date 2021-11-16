Минздрав предложил установить выплаты для медработников за каждого привитого

Минздрав РФ предложил установить медицинским работникам выплату за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19. Соответствующий проект постановления опубликован во вторник, 16 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Совокупный размер подобной выплаты составляет 200 рублей за одного вакцинированного. Отмечается, что данное предложение разработано в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции.

Ранее в этот день стало известно, что Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае, если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Кроме того, Минздрав РФ также утвердил форму справки о вакцинации.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 15 ноября назвал неразумным платное лечение для непривитых от COVID-19. Он уточнил, что призывы к лечению на коммерческой основе для непривитых звучат от тех, кому надоело уговаривать людей вакцинироваться.

В понедельник врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок разъяснил правила вакцинации для заболевших COVID-19. В соответствии с инструкциями к вакцинам, любое острое заболевание, включая COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины, добавил врач.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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