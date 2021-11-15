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Минздрав РФ утвердил форму справки о прививках от коронавируса

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Минздрав РФ утвердил в понедельник, 15 ноября, форму справки о вакцинации от коронавируса, противопоказаниях или перенесенном COVID-19. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — говорится в документе.

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Как следует из приказа главы Минздрава Михаила Мурашко, справка о прививке от COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни выдается по устному запросу непосредственно после вакцинации или установления противопоказания.

Вторым онованием для выдачи справки является обращение гражданина в медицинскую организацию в иное время после вакцинации или ревакцинации, установления медицинского противопоказания к вакцинации.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России за неделю увеличились на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. По его словам, также растут темпы вакцинации среди пожилых людей.

Первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в тот же день допустил, что законопроект о внесении вакцины от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок может быть рассмотрен во втором и третьем чтениях до конца года. Он уточнил, что главная цель, которую преследует закон, — определить порядок финансирования вакцинации.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь заверил, что бумажный сертификат о вакцинации с 16 ноября можно будет получить в МФЦ.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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