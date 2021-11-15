Иммунолог разъяснил правила вакцинации для заболевших COVID-19

Заболевание COVID-19 является противопоказанием к вакцинации, сначала нужно выздороветь и подождать от двух до четырех недель. Об этом в понедельник, 15 ноября, «Известиям» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«В соответствии с инструкциями к вакцинам, любое острое заболевание, в том числе COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины. Таким образом, нужно выздороветь и подождать от двух до четырех недель, в зависимости от тяжести перенесенного заболевания», — разъяснил эксперт.

Говоря о побочных эффектах вакцинации сразу после болезни, Болибок отметил, что нежелательные реакции могут развиться независимо от того, болел человек или нет.

«Вакцину всем вводят одинаковую, а реакция на вакцину разная», — добавил врач.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект. Кроме того, министр напомнил, что не привитые от коронавируса граждане переносят заболевание гораздо хуже и в дальнейшем могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста.

14 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода. На его взгляд, вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день. Директор центра Гамалеи напомнил, что срок в шесть месяцев обозначен в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации и он с ним солидарен.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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