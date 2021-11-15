Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе выросла на 2,5%
Общество
Трассу М-12 от Москвы до Казани откроют в 2024 году
Мир
В Польше сообщили об уменьшении числа попыток пересечения границы мигрантами
Мир
Посольство РФ посодействует возвращению экипажа судна «Академик Иоффе»
Общество
Первый этап Всероссийской переписи населения завершился
Общество
Из Питера до Севастополя можно будет доехать без остановок на светофорах
Культура
Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Мосгордумы
Экономика
В Минэкономразвития заявили о снижении рисков роста мировых цен на сахар
Экономика
ЦБ рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки
Общество
Метеоролог предупредил об осадках в Москве
Сюжет:

Иммунолог разъяснил правила вакцинации для заболевших COVID-19

Иммунолог Болибок рассказал, когда стоит прививаться заболевшим COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заболевание COVID-19 является противопоказанием к вакцинации, сначала нужно выздороветь и подождать от двух до четырех недель. Об этом в понедельник, 15 ноября, «Известиям» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок
Когда документ будет готов к рассмотрению в окончательном чтении

«В соответствии с инструкциями к вакцинам, любое острое заболевание, в том числе COVID-19, является противопоказанием к вакцинации, то есть к введению и первого, и второго компонента вакцины. Таким образом, нужно выздороветь и подождать от двух до четырех недель, в зависимости от тяжести перенесенного заболевания», — разъяснил эксперт.

Говоря о побочных эффектах вакцинации сразу после болезни, Болибок отметил, что нежелательные реакции могут развиться независимо от того, болел человек или нет.

«Вакцину всем вводят одинаковую, а реакция на вакцину разная», — добавил врач.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект. Кроме того, министр напомнил, что не привитые от коронавируса граждане переносят заболевание гораздо хуже и в дальнейшем могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста.

14 ноября директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода. На его взгляд, вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день. Директор центра Гамалеи напомнил, что срок в шесть месяцев обозначен в методических рекомендациях Минздрава по вакцинации и он с ним солидарен.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021