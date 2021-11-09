В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к COVID-19

Для того чтобы понять, каков реальный популяционный иммунитет к COVID-19 в российских регионах, следует провести тестирование на наличие антител к коронавирусу у россиян. Об этом заявил депутат Госдумы врач-иммунолог Сергей Леонов.

По его словам, в настоящее время сложно определить уровень коллективного иммунитета россиян в целом по стране и по отдельным регионам. К примеру, как напомнил депутат, некоторые граждане РФ получили сертификат о вакцинации, не прививаясь, тогда как часть пациентов, которые уже перенесли COVID-19, без обращения к врачу не попадает в статистику, добавил Леонов.

В связи с этим депутат предложил провести тестирование на наличие антител к коронавирусу. При этом, согласно мнению Леонова, подобное исследование может быть выборочным.

«Можно не всех массово проверять. Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование», — пояснил депутат в беседе с радио Sputnik, опубликованной 9 ноября.

Таким образом, как указал Леонов, можно понять реальный популяционный иммунитет в регионах России, а также оценить субъекты, где сработали те или иные антиковидные ограничения. Это будет системный анализ, а потом на основе полученных данных можно было бы сделать определенные выводы и предложить решение, отметил врач.

Накануне директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов рассказал, что даже одна доза «Спутника V» способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту, добавил специалист.

В тот же день член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков указал, что справиться с появлением в России более опасных штаммов коронавируса поможет введение обязательной вакцинации. По его словам, в существующих условиях необходимо, чтобы уровень коллективного иммунитета в стране достиг 80%.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что обязательная вакцинация возможна только тогда, когда она внесена в национальный календарь. При этом он отметил, что в России вакцинация от коронавируса не внесена в национальный календарь, из чего следует, что она не носит обязательного характера.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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