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Ученые рассказали о формировании Т-клеточного иммунитета после вакцинации

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Ученые Казанского федерального университета в составе международной коллаборации изучили иммунный ответ привитых «Спутником V» жителей столицы Татарстана. Исследования показали, что даже одна доза вакцины способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту.

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«Антитела в первую очередь полезны для защиты организма от инфекции, так как препятствуют проникновению вируса в клетки в самом начале. А вот уже за выздоровление в большей степени отвечает клеточный иммунитет, «выжигая» зараженные клетки и препятствуя его распространению в организме», — рассказал «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов, на базе которого его базе проводили исследование.

Наличие и гуморальной, и клеточной защиты говорит о том, что организм максимально готов противостоять инфекции. Это свидетельствует о долгосрочном иммунном ответе и формировании иммунологической памяти у вакцинированных — это своеобразный «архив», куда иммунитет обращается и «достает» информацию о возбудителе заболевания для быстрого запуска ответа на повторную инфекцию.

Через 21 день после вакцинации вторым компонентом вакцины у привитых зарегистрировали уровень антител, значительно превышающий их средний показатель у переболевших COVID-19 на сравнимом сроке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет»

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