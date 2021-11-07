Ученый выступил за введение в России обязательной вакцинации от COVID-19

Справиться с появлением в России более опасных штаммов коронавируса поможет введение обязательной вакцинации. Такое мнение 7 ноября высказал член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков.

Чумаков считает, что сделавшие прививку потом будут благодарны.

«Я считаю, что должна быть принудительная вакцинация», — сказал Чумаков в эфире «Радио России».

Ученый добавил, что в существующих условиях необходимо, чтобы уровень коллективного иммунитета в стране достиг 80%.

«А если дальше так будет продолжаться, будет еще следующий [штамм], «Эпсилон», например, какой-нибудь, то, возможно, что надо и 90% будет [вакцинировать], понимаете, поголовно», — добавил Чумаков.

Ранее, 27 октября, торговля предложила сделать вакцинацию от коронавируса граждан фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках. Об этом было сказано в совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

26 октября иммунолог Ирина Ярцева во вторник прокомментировала «Известиям» введение обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан во всех регионах России. Она отметила, что масштабной вакцинацией населения сбивается массовый рост заболеваемости, снимается нагрузка на здравоохранение. При этом помимо вакцинации необходимо постоянно ревакцинироваться, чтобы максимально снизить передачу вируса.

Врач подчеркнула, что зачастую граждан страны невозможно мотивировать вакцинироваться никакими другими способами, нежели подобными мерами, как обязательная вакцинация отдельных категорий.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что обязательная вакцинация возможно только тогда, когда она внесена в национальный календарь. При этом он отметил, что в России вакцинация от коронавируса не внесена в национальный календарь, из чего следует, что она не носит обязательного характера.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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