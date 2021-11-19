Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 50%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета в стране составил 49%.

В оперштабе добавили, что по состоянию на 19 ноября иммунизация первым компонентом вакцины проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз.

Ранее в этот день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что эпидемиологическая обстановка стала более напряженной в трех субъектах России, в их числе Алтайский край, Кемеровская область и Бурятия.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 156 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявили в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714) и Московской области (1777).

18 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Также она заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

16 ноября Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. В соответствии с документом, вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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