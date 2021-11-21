Укол «Спутником»: вакцинация в России ускорилась вдвое

За три недели ноября темпы вакцинации в РФ выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем — сегодня прививку делают не менее 400 тыс. человек в день. Такие выводы следуют из официальной статистики оперативного штаба и данных из регионов. К выходным уровень коллективного иммунитета преодолел отметку 50%. Смертность в ряде регионов, в том числе тех, которые лидируют по приросту показателя вакцинации, снизилась до однозначных чисел. Однако в целом по стране она остается по-прежнему высокой. По мнению экспертов, для преодоления эпидемии необходимо привить минимум 80%, а лучше 90% взрослого населения страны. Если набранный темп вакцинации сохранится, коллективный иммунитет будет достигнут к февралю.

Лидеры и аутсайдеры

Пятый день подряд в России умирают от коронавируса свыше 1250 человек. По негативным показателям (заболеваемость и смертность) РФ, возможно, только что вышла на плато, поэтому о смягчении режима доступа в общественные помещения речи не идет. Законопроекты правительства о введении с 1 февраля 2022 года QR-кодов для посещения общественных мест, а также для поездок на междугородном и международном общественном транспорте проходят процедуру утверждения в Госдуме.

При этом кривая заболеваемости медленно, но идет вниз. По данным оперштаба на 21 ноября, в России заболели 36 970 человек (сутками ранее было на 250 случаев больше), из них 6,7% субъективно здоровы — вирус обнаружен, но клинических проявлений нет. В относительных величинах наименьший прирост числа заболевших на протяжении последней недели дают республики Калмыкия и Алтай, Камчатский край и Москва — не более 0,2%. Лидируют по темпам вакцинации Магаданская область (+0,86% новых прививок в день), Приморский край (+ 0,72%) и Крым (+0,68%).

Но есть и другие примеры. В Краснодарском крае начиная с 13 ноября идет заметный прирост числа новых случаев заболевания: от 350 до 989 в сутки. Смертность от коронавирусной инфекции в регионе за неделю выросла с 48 до 69 человек, хотя на протяжении предыдущих трех недель она почти не менялась. Этот факт в своем Telegram-канале отметил губернатор края Вениамин Кондратьев. В дополнение к действующим мерам с понедельника, 22 ноября, и до 18 января 2022 года в регионе вводится требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных комплексов, при сохранении уже действующих ограничений для общепита, непродовольственных магазинов, бассейнов и фитнес-центров. При этом возобновят работу закрытые ранее музеи, театры, кинотеатры и стадионы — но доступ в эти места получат только обладатели QR-кодов.

При этом в Крыму, где в осенний период тоже было немало туристов, статистика не настолько удручающая: заболеваемость и смертность здесь растут в пределах общего тренда. Как предположил в беседе с «Известиями» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, причина различий — в практике применения ограничительных мер, когда «противоэпидемиологические мероприятия выполняются не одинаково».

Новогодняя прививка

19 ноября вице-премьер Татьяна Голикова назвала еще несколько регионов, в которых ситуация за неделю ухудшилась: это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия.

«Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы всё прошло по плану, в подготовку следует внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19», — подчеркнула она.

Единообразного поведения даже в условиях эпидемии от россиян ждать не приходится, потому что «все-таки мы не Китай», считает глава научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«В России много противников вакцинации, но с этим мы работаем и видим, что количество людей, которые вакцинируются, увеличивается, — заметил ученый. — Поэтому, полагаю, к Новому году у нас будет более высокий процент вакцинированных».

Пока Россия находится в списке догоняющих стран по темпам вакцинации, но игнорировать факт резкого роста числа привитых нельзя, подчеркнул он. Например, как сообщили «Известиям» в минздраве Свердловской области, за первую половину ноября количество вакцинированных взрослых с 33,9% выросло до 54,9%.

— Среднее количество граждан, осуществляющих вакцинацию, в сутки увеличилось с 6 тыс. до 15 тыс. человек, — добавили в ведомстве.

Примерно такие же пропорции «Известиям» назвали в минздравах республики Чувашия и Хакасия, Самарской и других областей.

В минздраве Пермского края отметили существенное уменьшение числа госпитализаций и высвобождение 35% коечного фонда для больных коронавирусом.

— Мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе,— пояснила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

С 8 ноября в регионе медленно, но неуклонно падает заболеваемость.

В Санкт-Петербурге 19 ноября в пятый раз подряд был побит суточный рекорд вакцинации — 38 833 инъекции. Эти данные привела пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

60 и 90

Судя по данным на последний рабочий день прошлой недели, коллективный иммунитет россиян превысил 50%. Татьяна Голикова в связи с этим отмечала, что в ряде регионов он уже выше 60%. Если взрослое население страны сохранит прежний темп вакцинации, то, по подсчетам экспертов, мы сможем достичь коллективного иммунитета через два — два с половиной месяца.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает такой прогноз чересчур оптимистичным.

«До сих пор половина людей старше 60 лет не вакцинирована, а все лица этого возраста имеют значительное число сопутствующих заболеваний», — сказал врач.

Обязательная вакцинация людей старшего возраста (а это группа риска по COVID-19) объявлена во многих регионах, но необходимы механизмы побуждения — блокирования соцкарт, как в Москве, недостаточно, считает эксперт.

«Число лиц с иммунитетом составляет сейчас около 50%, но это общая статистика, в которую входят и те, кто ревакцинировался, — отметил он. — До формирования необходимого уровня коллективного иммунитета еще очень далеко, поэтому цифры по заболеваемости остаются высокими».

Николай Малышев убежден, что ориентироваться необходимо на показатель в 90%. Именно такие значения коллективного иммунитета позволили победить корь и дифтерию, напомнил он.