Вводить за нос: в Роспотребнадзоре создают назальную вакцину от COVID

Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают вакцину в форме капель или спрея для носа, которая будет одновременно формировать иммунитет против COVID-19 и норовирусной инфекции. По мнению ученых, благодаря легкости введения препарат может хорошо подойти для ревакцинации всех категорий населения. Проведенные на лабораторных животных предварительные испытания показали формирование иммунного ответа к обеим инфекциям, побочных эффектов замечено не было. Эксперты отметили, что пока разработка находится на ранней стадии, однако она крайне актуальна, так как вакцин от норовирусов в мире пока нет.

Два в одном

Около года назад директор ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Александр Дмитриев сообщил, что в РФ разрабатывается интраназальная вакцина двойного действия от коронавируса и гриппа. Вскоре список таких препаратов двойного действия, формирующих защиту от COVID-19, может пополниться.

В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора проводят исследования, связанные с разработкой прототипа вакцины, которая будет действовать против новой коронавирусной и норовирусной инфекций. Предполагается, что препарат может быть применен в интраназальной форме, то есть в виде капель или спрея для носа, для иммунизации детей и пожилых людей. Впрочем, по словам разработчиков, он подойдет для ревакцинации всех категорий населения.

— Новая интраназальная вакцина будет действовать так, как и другие подобные препараты, стимулируя работу иммунитета, направленную против заражения SARS-CoV-2. Она создается на основе новой молекулярной платформы, представляющей собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Этот патоген вызывает кишечные расстройства в основном у детей и пожилых людей. Мы с помощью генной инженерии модифицировали вирус так, чтобы вакцина на его основе никаких никаких побочных эффектов и проблем со здоровьем не вызывала, — пояснил заведующий лабораторией иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, профессор Виктор Новиков.

Он уточнил: вакцина позволит получить иммунный ответ как против норовируса, так и против SARS-CoV-2. В качестве второго патогена норовирус был взят осознанно. Сейчас от вызываемой им инфекции нет вакцин, но патоген становится все более распространен, занимая нишу ротавируса. Против последнего в России недавно ввели вакцинацию.

В основе вакцины лежит вирусная химера, созданная методом генной инженерии. В модифицированных частицах норовируса находится фрагмент нового коронавируса — так называемый рецептор-связывающий домен S-белка, который связывается с клеткой для проникновения в нее.

— За основу были взяты генные последовательности, кодирующие белки вирусов. На базе этих последовательностей были построены плазмиды — небольшие молекулы ДНК, способные к автономной репликации. Плазмиды в свою очередь вводились в микроорганизмы, которые и продуцировали нужные нам белковые вирусные частицы, те самые химеры, — пояснил Виктор Новиков.

В качестве микроорганизмов для выращивания вирусных частиц исследователи использовали кишечную палочку и дрожжи. Применение таких клеток позволяет получить белки, полностью аналогичные вирусным. При этом они не опасны для человека.

Разработка вакцины находится на стадии лабораторных испытаний. Предварительные эксперименты на лабораторных мышах показали, что побочных эффектов у прототипа препарата пока нет и он способен формировать устойчивый иммунитет в виде антител против нового коронавируса и норовируса.

Исследователи попробовали ввести вакцину внутримышечно и интраназально, то есть впрыснув грызунам в нос. Результаты при применении обоих методов введения были сопоставимы. Периоды между интраназальной вакцинацией, вероятно, будут короче, чем рекомендованные для внутримышечного введения (например, три месяца вместо шести), добавил Виктор Новиков.

В случае выделения финансирования ученые смогут начать клинические испытания через два года.

Каков ответ

Как правило, интраназальные вакцины менее эффективны для выработки антител, чем инъекционные, хотя бывают и исключения, сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

— Исследование находится на начальной стадии, и до получения достоверных результатов пока далеко. Например, отсутствие побочных эффектов у мышей пока ни о чем не говорит — их иммунная система отличается от человеческой, — отметил специалист.

Научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин предположил, что ученые будут исследовать разные способы введения новой вакцины и выберут тот, при котором она будет более эффективна.

— Хотя, конечно, интраназальную вакцину ввести гораздо проще и легче, в частности детям, — указал эксперт.

Он также заметил, что созданием вакцин от норовируса занимаются многие научные группы, но пока работающих препаратов создать никому не удалось.

— Сложность заключается в том, что для предотвращения заражения норовирусом требуется так называемый клеточный иммунитет, с формированием которого вакцины справляются гораздо хуже, — рассказал Роман Зиновкин. — Если создать такой препарат получится, это будет достижением. Кстати, все люди время от времени страдают от норовирусов, не только дети.

Однако эксперт отметил сложности, связанные с выработкой антител против двух вирусов, ведь может случиться такая ситуация, что вакцинация или ревакцинация от SARS-Cov-2 требуется, а от норовирусов еще нет или наоборот.

В планах ученых Роспотребнадзора — разработка других комбинированных вакцин для профилактики ряда кишечных инфекций, представляющих опасность для детей.