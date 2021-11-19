Ракова заявила о безопасности вакцины от COVID-19 для подростков
Клинические исследования вакцины «Спутник M» показывают ее безопасность, вакцину получили уже 400 подростков. Об этом 19 ноября заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«По предварительным результатам вакцина признана безопасной и эффективной для подростков. Она также будет двухкомпонентной. По сути дела, это «Спутник V», только одна пятая (взрослой) дозы», — сказала она в интервью «России 24».
По словам заммэра, уже 700 детей прошли необходимые исследования, из них 400 был введен первый компонент.
Организатором исследования является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина для подростков получила название «Спутник M».
Ранее, 10 ноября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что исследования применения вакцины от коронавируса для подростков завершены. Он отметил, что эксперты в данный момент изучают полученные результаты.
27 октября руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что вакцина от COVID-19, которую планируют применять для подростков, близка по составу к «Спутнику V» и оптимизирована под возраст для минимальных побочных эффектов. Вакцинация подростков является мировой практикой, напомнил он.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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