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Мурашко рассказал об изучении испытаний вакцин от COVID-19 для подростков

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В настоящее время исследования применения вакцины от коронавируса для подростков завершены, эксперты изучают полученные результаты. Об этом 10 ноября заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

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«По детскому населению у нас исследования сейчас завершены, эксперты сейчас смотрят документацию по вакцине для 12–17 лет», — сказал министр.

Ранее в этот день Мурашко отметил, что последняя волна коронавируса распространяется среди населения значительно быстрее. Фаза осложнения также развивается стремительнее, чем при распространении штамма из Уханя.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что от инфекции привито уже 53% взрослого населения страны, это более 62 млн человек. После вакцинации количество заболевших COVID-19 не превышает 3–4%, добавил он.

28 октября в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. В первом этапе приняли участие 99 несовершеннолетних, среди них 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

В тот же день были подведены итоги первого этапа исследования вакцины «Спутник V» для детей. Заявлялось, что вакцина сформирует хороший клеточный иммунитет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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