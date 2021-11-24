Вакцина от COVID-19 для подростков получила регистрацию

Вакцина от коронавирусной инфекции для подростков получила регистрационное удостоверение. Об этом сообщил в среду, 24 ноября, заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

«Сегодня получено разрешение на использование «Спутника» уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей старше двух лет. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что Минздрав планирует позднее в этот день зарегистрировать вакцину для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

22 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура, а антитела у них вырабатываются лучше, чем у взрослых.

19 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что клинические исследования вакцины «Спутник М» для подростков показали безопасность препарата. Как пояснила Ракова, клинические исследования вакцины проходят на базе двух детских городских больниц и 10 поликлиник. «Спутник М», так же как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, но содержит одну пятую дозы.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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