На волне как на волне: как изменилась эпидобстановка в РФ за неделю

Правительство выделило почти 5 млрд рублей на закупку лекарств против коронавируса. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщил премьер Михаил Мишустин . За прошедшую неделю, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась на 6%, однако снимать ограничения еще рано. Как сообщил глава Минздрава, ежедневно прививается порядка 500 тыс. человек — за прошедшую неделю вакцинировалось свыше 3 млн россиян . Однако, по словам председателя кабинета министров, этот показатель необходимо увеличивать, потому что уровень коллективного иммунитета по стране всё еще низкий — около 50%.

Доступная помощь

Впервые за месяц число заражений COVID-19 в России упало ниже 34 тыс . В целом за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 6%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако показатель всё еще держится на высоком уровне, поэтому, по ее мнению, снимать ограничения рано .

Сейчас под наблюдением, по данным руководителя Минздрава Михаила Мурашко, находятся более 1,072 млн граждан, при этом свыше 212 тыс. — в стационарах . Тяжелое течение заболевания чаще всего наблюдается у пациентов в Карелии, Чечне, Камчатском, Ставропольском и Хабаровском краях, Тверской, Липецкой и Мурманской областях. Чтобы облегчить и ускорить процесс выздоровления инфицированных, правительство уже выделило почти 5 млрд рублей на закупку антиковидных лекарств, сообщил глава кабмина. Они должны поступить в медучреждения до конца этого года. В списке есть и не зарегистрированные в России препараты, некоторые из них особенно нужны людям, тяжело переносящим болезнь.

Помочь преодолеть пандемию должны вакцинация и массовое тестирование. Ежедневно, как заявил Михаил Мурашко, поставить прививку решаются порядка 500 тыс. человек. Например, за последнюю неделю это сделали 3,163 млн россиян. Из них 55% — те, кому больше 60 лет. Однако эти темпы необходимо наращивать, пока уровень коллективного иммунитета по стране низкий — чуть выше 50%, отметил Михаил Мишустин.

На волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Большинство регионов повысило охват тестирования, однако в 28 субъектах он все еще недостаточный, считает Анна Попова. Помимо количества исследований, требуется обратить внимание и на сроки предоставления результатов, напомнила она.

— Изменено — еще раз хочу на этом заострить внимание — время доставки пробы в лаборатории. Если раньше оно не нормировалось вообще, то сегодня это жесткие 24 часа. Следовательно, пациент должен получить результат в течение 48 часов от момента забора материала . 24 часа до доставки и 24 часа до выдачи пациентам результата. Мы сейчас дорабатываем цифровую платформу, которая позволит в онлайн-формате контролировать эти сроки, — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи теперь указан перечень случаев для проведения ПЦР-теста , сообщил председатель правительства. Его можно сдать, если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID, а также при положительном экспресс-тесте. Кроме того, исследование может быть проведено для оценки эффективности лечения, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел.

— Все мы прекрасно понимаем, что любую болезнь легче лечить, если выявить ее на ранней стадии. Чем быстрее человек узнает, что болен, тем скорее уйдет на карантин и заразит меньше людей. Важно, чтобы как можно больше граждан проходило тестирование. Роспотребнадзор уже издал постановление, что это должно быть не менее 300 тестов ежедневно на 100 тыс. человек. Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно, — обратился председатель правительства к федеральным и региональным властям .

Пропускной коллапс

Между тем, в регионах распространяется практика применения QR-кодов для использования общественного транспорта или посещения мероприятий. На координационном совете Михаил Мишустин обещал обдумать предложение о выдаче электронных пропусков перенесшим COVID в легкой форме, но не привитым и не лечившимся в стационарах .

После введения QR-кодов не обошлось без резонансных случаев. Накануне в Татарстане произошло несколько нападений на кондукторов, которые просили предъявить пропуск . Как сообщили «Известиям» в региональном оперштабе, инцидентами уже занимается полиция, чтобы привлечь к ответственности нарушителей.

На волне Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В нижней палате пока не обсуждают ужесточение наказания за подобное поведение , сказал «Известиям» зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. Однако расширить выдачу кодов, по мнению депутата, действительно необходимо. Политик уже направлял обращение в Минздрав с просьбой создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но которые не обращались к врачу или переболели бессимптомно (есть у «Известий»). Тем, у кого есть диагностический титр IgG к COVID, необходимо выдать QR-коды сроком на шесть месяцев, считает Сергей Леонов .

Что же касается ПЦР-тестов, то как заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов, политики уже давно обращали внимание на проблему их доступности. Чтобы у регионов не возникло проблем с бесплатными исследованиями, на эти цели из федерального бюджета потребуется выделять больше денег — по расчетам депутата, примерно в два раза. Этот вопрос уже обсуждался в нижней палате с представителями профильных ведомств.