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Молодо-велено: кто в мире прививает детей от коронавируса

И что эксперты думают о целесообразности вакцинации самых маленьких
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Молодо-велено: кто в мире прививает детей от коронавируса
2021-11-22 11:37:47">
2021-11-22 11:37:47
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Категория тех, кому разрешены прививки от коронавируса, стремительно молодеет. Всё большее число стран мира, в целом справившихся с задачей вакцинации от COVID-19 взрослого населения, приступает к кампаниям по иммунизации подростков и детей. Некоторые государства, уже привившие лиц от 12 до 18 лет, начали или активно прорабатывают вопрос о введении препаратов детям от 5 до 11 лет. Иные пока скрупулезно изучают тему и проводят клинические испытания. О том, как меняется вакцинная демография и насколько оправданны прививки для младших групп населения — в материале «Известий».

Решившиеся и решительные

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Многие страны мира перешли к иммунизации подростков еще летом, поскольку на фоне вакцинации большей части взрослого населения стало всё очевиднее, что уколы только категории 18+ не спасают от дальнейшего распространения эпидемии. К настоящему моменту такие страны, как США, Канада, Израиль, Сингапур, Япония, Китай, и большая часть европейских государств уже запустили прививки для категории 12–18 лет. Тем временем Коста-Рика оказалась первой в мире страной, которая сделала уколы от коронавируса обязательными для всех детей, начиная с пяти лет, внеся этот вирус в обширный и обязательный календарь детских прививок. Впрочем, колоть пятилеток и детей постарше в Коста-Рике начнут не раньше марта.

А вот в США уже начали. За три недели с момента авторизации вакцины Pfizer-BioNTech для детей 5–11 лет первый укол получили 10% маленьких американцев, отчитались в Белом доме 17 ноября. Как показали данные клинических испытаний, которые Pfizer проводил в Штатах и некоторых других странах, введение трети взрослой дозы вакцины (именно так колют детей) оказалось на 90,7 % эффективным в профилактике инфекций COVID-19 у 5–11-летних.

Молодо-велено
колумбия
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chepa Beltran
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Пример американцев оказался заразительным. В начале ноября использование вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрили ОАЭ и Бахрейн, а пару недель спустя и Израиль, объявивший, что сама кампания стартует уже 23 ноября. В конце прошлой недели зеленый свет на прививки от коронавируса для этой возрастной группы выдала Канада.

К желающим иммунизировать своих маленьких жителей примкнула также Япония. На прошлой неделе министерство здравоохранения призвало местные органы власти подготовиться к введению вакцины COVID-19 детям в возрасте 5 и 11 лет, начиная с февраля.

Впереди же планеты всей вновь оказался Китай. Здесь начали колоть детей не только раньше всех, но и младше всех. Еще в июле власти одобрили использование сразу двух местных вакцин — Sinopharm и Sinovac — для прививок от COVID-19 детям от 3 лет, задавшись целью привить всех 3–11-летних уже к концу года. И согласно последним данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, половина маленьких жителей Поднебесной в этой возрастной группе, или 84 млн детей, уже сделали хотя бы один укол.

Поверили в эффективность китайских препаратов для детей и страны, уже привившие ими взрослых. Впрочем, снижать «возрастной ценз» до трех лет решились не все. С 1 ноября кампания по вакцинации пятилеток стартовала в Камбодже, где, по официальным данным, за 8 месяцев успели привить 100% взрослых и более 97% подростков в возрасте 12–17 лет. Ранее использовать китайскую Sinopharm для иммунизации детей разрешили также ОАЭ, Аргентина и Чили.

Молодо-велено
вакцинация
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Пока раскачивающиеся

Немалое число других стран также начали исследования на предмет целесообразности прививания от коронавируса детей младшего возраста. Одной из них стала Австралия, полностью привившая 83% взрослого населения и 60% подростков 12–15 лет. Реальные данные о вакцинированных 12–15-летних показали, что их иммунитет защищен от любой инфекции лучше, чем у старших подростков и взрослых, да и данные испытаний в случае с детьми 5–11 лет продемонстрировали хорошую переносимость препарата и сильный иммунный ответ, рассказала «Известиям» профессор-эпидемиолог австралийского Университета Дикина Кэтрин Беннетт. Но, как подчеркнула эксперт, пока четкие доказательства того, что преимущества вакцины Pfizer (которую собирается использовать Австралия) явно перевешивают риск для детей, еще не получены.

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— Для детей со сложными заболеваниями был бы более ясный ответ (на этой неделе у нас умер ребенок в возрасте до 10 лет), но для здоровых детей речь идет не столько о риске тяжелого заболевания в самом начале, сколько о риске мультисистемного воспалительного заболевания, которое мы начинаем видеть в Австралии. Это то, что эксперты будут сопоставлять с очень небольшим риском неблагоприятной реакции на вакцину, — пояснила Кэтрин Беннетт.

Схожую выжидательную позицию занял и Сингапур. На днях местные власти отметили, что вакцинация детей 5–11 лет поднимет показатели иммунизации «значительно выше» нынешних 86%, что позволит стране еще больше открыть свою экономику. Но пока город-государство так и не принял окончательного решения.

Правда в том, что вакцины хороши для предотвращения тяжелых заболеваний, но это редко встречается у детей. Одной из причин их вакцинации может быть желание ограничить передачу инфекции уязвимым группам населения, но, к сожалению, вакцины не так хороши для предотвращения легких или бессимптомных заболеваний и передача всё еще происходит, особенно через несколько месяцев после вакцинации, — пояснил «Известиям» существующие сомнения глава Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и реагирования на них ВОЗ и председатель Национального комитета по профилактике и контролю инфекций минздрава Сингапура Дейл Фишер.

Молодо-велено
Индия
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Soumyabrata Roy
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И дал понять: внедрение в обиход вакцины детям до 12 лет должно быть сделано с тщательным наблюдением за постмаркетинговыми нежелательными явлениями и в том случае, если редкие побочные эффекты не будут выявлены во время клинических испытаний.

В Индии между тем не стали делить детей и подростков на две возрастные категории и приступили на днях к вакцинации против COVID-19 всех граждан младше 18 лет. Правда, вначале такие уколы обещали сделать тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

Евросоюз, давший добро на использование вакцин для подростков в возрасте от 12 до 17 лет еще в июле, определится с их целесообразностью для группы 5–11 лет в ближайшее время.

Оценка использования вакцины компании Biontech/Pfizer у детей в возрасте 5–11 лет уже идет полным ходом, и мы ожидаем, что наш комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) сможет дать рекомендацию в конце этого месяца, возможно, к концу этой недели, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Европейского агентства по лекарственных средствам (ЕМА).

При этом некоторые страны Евросоюза предпочли не дожидаться вердикта от ЕМА. Словакия запустила вакцину Pfizer/BioNTech для уязвимых детей в возрасте от 5 до 11 лет еще 9 сентября. А городские власти Вены приступили к вакцинации всех детей этого возраста неделю назад.

Между тем, компании Pfizer и BioNTech 22 ноября заявили, что их вакцина на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом. Согласно совместному пресс-релизу, были исследованы данные наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний. В ней приняли участие более 2,2 тыс. детей. Из 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе, которым ввели плацебо.

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Испытания вакцины от коронавируса для детей и подростков идут и в России, но пока никто предусмотрительно не называет сроков ее внедрения. Соответствующие клинические испытания идут с начала июня, а в сентябре Минздрав получил необходимую для регистрации вакцины документацию.

21 ноября заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом рассказал: «В настоящий момент у нас закончена первая-вторая фаза клинических исследований и показана очень хорошая переносимость. Была, во-первых, подобрана безопасная доза полностью для детей и показано, что в среднем иммуногенность в детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой». Таким образом, количество антител у детей после вакцинации значительно больше, чем у взрослых, притом что доза ниже, добавил Логунов.

Молодо-велено
россия
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Впрочем, как заверила «Известия» специалист по детским инфекционным заболеваниям в школах медицины и общественного здравоохранения Университета Торонто Анна Банерджи, рано или поздно иммунизация детей станет императивом для большинства государств.

— Я думаю, что как только большинство стран вакцинируют людей старше 12 лет, они начнут обращать внимание на более молодое население, — отметила канадский эксперт. — Ведь малыши, которые находятся в детских садах, тоже подвергаются риску.

Впрочем, как подчеркнул представитель ВОЗ Дейл Фишер, вакцинация детей должна идти рука об руку с усилиями по недопущению стигматизации непривитых. Как показывает опыт с отказавшимися от укола взрослыми, де-факто огражденными от общественной жизни из-за своей позиции, сделать это будет непросто.

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