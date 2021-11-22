В оперштабе Татарстана оценили ситуацию на транспорте на фоне введения QR-кодов

На фоне введения QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане республиканский штаб в оперативном порядке рассматривает все поступающие вопросы. Возникающие инциденты также обрабатывает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, сообщили в пресс-службе оперштаба.

Уточняется, что проверка QR-кодов осуществляется посредством специальных технических устройств, которые были выданы перевозчикам по поручению президента республики.

Как заявили в пресс-службе, в оперштаб поступает информация о фактах применения силы в отношении кондукторов. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению личностей нарушителей и привлечению их к ответственности.

В оперштабе добавили, что соответствующая мера введена на фоне напряженной эпидемиологической ситуации. Система QR-кодов призвана обеспечить безопасность граждан в рамках ограниченного пространства транспортного средства.

С понедельника в республике Татарстан начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. 22 ноября в Татарстане высадили из транспорта почти 800 человек без QR-кодов.

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе Татарстана,с понедельника в регионе приостановили действие 164 тыс. льготных транспортных карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются, в них вносятся новые сведения. Действия карт возобновят после поступления информации о получении QR-кода.

Также 22 ноября стало известно, что на фоне новых ограничений в общественном транспорте Казани произошло несколько конфликтных ситуаций и потасовок. Так, один из пассажиров сломал нос контролеру, проверяющего QR-коды. Кроме того, еще один гражданин отказался показать QR-код, из-за чего на улице временно остановилось движение трамваев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что введение QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане проходит с некоторыми осложнениями, но в Кремле рассчитывают, что ситуация скоро наладится.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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