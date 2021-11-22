Минздрав и минтранс Татарстана уточнили ситуацию на транспорте в Казани

Ситуацию с высадкой пассажиров без QR-кодов в общественном транспорте в Казани 22 ноября прокомментировали «Известиям» в минтрансе и минздраве Татарстана.

В минтрансе вопросы журналистов по блокировке QR-кодов переадресовали в минздрав, так как базой о вакцинированных гражданах и медицинских отводах располагают именно там.

«С 22 ноября 2021 года приостанавливается действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях (медотводе)», — отметили в ведомстве.

Их действия возобновят после поступления информации о получении QR-кода. Для возобновления действия карт необходимо или вакцинироваться, или получить медотвод.

«Сведения в систему поступают автоматически, поэтому гражданам нет необходимости посещать пункты пополнения транспортных карт и офисы АО «Транспортная карта» и АО «Социальная карта», — добавили в ведомстве.

Пассажирам, пополнившим карты за декабрь, но не имеющим QR-кода, действие их льготной карты продлят после снятия ограничений без дополнительного пополнения, то есть деньги не сгорят.

В минтрансе подчеркнули, что, по данным на 18 ноября, с 22 ноября в регионе приостановили действие 164 тыс. карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются, в них вносятся новые сведения.

«На базе ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр минздрава РТ» открыта горячая линия по вопросам получения QR-кодов. Номер телефона: +7-919-693-05-43», — отметили при этом в минздраве Татарстана.

С понедельника, 22 ноября, в республике начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации против COVID-19, перенесенной болезни или справки о медотводе. Утром 22 ноября в Татарстане высадили из транспорта более 500 человек без QR-кодов.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.