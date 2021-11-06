В Татарстане введут QR-коды в общественном транспорте

В Татарстане объявили о намерении усилить меры по борьбе с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба президента республики, планируется ввести ограничение на пользование общественным транспортом.

Так, для поездок гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Также пользоваться транспортом разрешат тем, кто предоставит справку о противопоказаниях для вакцинации.

«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь. Ты представляешь угрозу для другого человека», — подчеркнул президент республики Рустам Минниханов на совещании.

По его словам, режим нерабочих дней в Татарстане не будет продлен после 7 ноября. При этом введенные ограничительные меры для работы ряда предприятий в республике продолжат действовать.

Система QR-кодов будет обязательной для всех граждан старше 18 лет. Кроме того, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт не вакцинированных жителей региона старше 60 лет.

Глава региона поручил разработать форму электронного варианта справки о противопоказаниях к получению прививки.

Помимо этого, глава республики рекомендовал организовать учебный процесс с допуском лиц старше 18 лет на очные занятия с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также Минниханов поручил разработать форму электронного варианта данной справки.

5 ноября власти Приморского края также приняли решение ужесточить антиковидные меры с 8 ноября. Местным жителям будет запрещено посещать без QR-кода парикмахерские, промтоварные магазины, сауны и салоны красоты. 3 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации были усилены антиковидные меры и в Иркутской области. Так, с 3 ноября по 5 декабря в регионе вводится режим самоизоляции невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет. Также с 8 ноября при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код.

Кроме того, власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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