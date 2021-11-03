В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Иркутской области были усилены антиковидные меры. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба областной администрации.

«Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч человек, 11 тыс. находятся на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому»,— сказал губернатор Игорь Кобзев.

Так, он внес изменения в указ № 279-уг. Согласно документу, на дистанционный режим работы переводят всех невакцинированных от COVID-19 работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями. Работодатели должны перевести их на дистанционный режим работы на период с 3 ноября по 5 декабря.

Кроме того, с 3 ноября по 5 декабря вводится режим самоизоляции невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет.

С 8 ноября при посещении организаций общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков, организаций торговли непродовольственными товарами, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун должны иметь копию паспорта, а также сертификат о вакцинации, подтверждаемый QR-кодом, либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 не более шести месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, либо медотвод.

Ранее, 2 ноября, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил о введении дополнительных антиковидных ограничений, в рамках которых будет приостановлена работа заведений общепита, кинотеатров и концертных залов на период нерабочих дней, продленных с 8 ноября по 15 ноября. Он также назвал нарастающей динамику распространения коронавируса.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю начиная с 8 ноября. По словам губернатора, власти ужесточат требования к работе организаций, а некоторые будут закрыты.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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