Прямой эфир
Общество
В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса
Происшествия
На шахте «Байкаимская» в Кемеровской области произошло задымление
Культура
Оркестр Росгвардии выступил в честь Дня народного единства на Кипре
Мир
Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения
Армия
Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Культура
На аукционе Sotheby's выставят украшения дома Романовых
Армия
Российские военные подарили коляски детям-инвалидам из школы в Дамаске
Армия
Военные в ЗВО провели более 200 командно-штабных учений
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах
Сюжет:

В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Иркутской области были усилены антиковидные меры. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба областной администрации.

Субъективное восприятие: регионы зафиксировали до 76% прироста случаев COVID-19
Помогут ли длинные выходные самым проблемным территориям

«Обстановка с коронавирусной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч человек, 11 тыс. находятся на амбулаторном лечении, растет смертность. Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому»,— сказал губернатор Игорь Кобзев.

Так, он внес изменения в указ № 279-уг. Согласно документу, на дистанционный режим работы переводят всех невакцинированных от COVID-19 работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями. Работодатели должны перевести их на дистанционный режим работы на период с 3 ноября по 5 декабря.

Кроме того, с 3 ноября по 5 декабря вводится режим самоизоляции невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет.

С 8 ноября при посещении организаций общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков, организаций торговли непродовольственными товарами, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун должны иметь копию паспорта, а также сертификат о вакцинации, подтверждаемый QR-кодом, либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 не более шести месяцев назад, либо отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, либо медотвод.

Ранее, 2 ноября, губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил о введении дополнительных антиковидных ограничений, в рамках которых будет приостановлена работа заведений общепита, кинотеатров и концертных залов на период нерабочих дней, продленных с 8 ноября по 15 ноября. Он также назвал нарастающей динамику распространения коронавируса.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю начиная с 8 ноября. По словам губернатора, власти ужесточат требования к работе организаций, а некоторые будут закрыты.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021