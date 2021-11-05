В Приморье ужесточат меры против распространения коронавируса

В Приморье ужесточают антиковидные меры с 8 ноября. Местным жителям будет запрещено посещать без QR-кода парикмахерские, промтоварные магазины, сауны и салоны красоты. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что рост коронавирусной инфекции в Приморье сохраняется на протяжении четырех недель, начиная с 4 октября.

Как заявила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, за прошедшие сутки в крае зарегистрировано 326 новых случаев COVID-19. Наибольший рост заболеваемости среди взрослого населения зафиксирован у граждан от 18 до 29 лет — 33,2%, а также 30-49 лет –— на 13,1%. Это, по ее словам, говорит о необходимости усилить противоэпидемические мероприятия.

3 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации были усилены антиковидные меры в Иркутской области. Так, с 3 ноября по 5 декабря в регионе вводится режим самоизоляции невакцинированных от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет. Также с 8 ноября при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код.

Кроме того, власти ряда регионов России приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Смоленской области мера продлится до 10 ноября включительно. Власти Брянской области также решили продлить нерабочие дни до 14 ноября. В Томской области мера будет действовать до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.