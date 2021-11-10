Мурашко указал на высокую эффективность системы QR-кодов в пандемию

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья в среду, 10 ноября, отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию.

«Высокая эффективность использования QR-кода во всем мире показала для обеспечения именно принятия решения населения. <…> Коллективный иммунитет — это важная составляющая, и мы сегодня ставим планку в 80%, но, конечно, в идеальном варианте каждый должен быть защищен», — отметил Мурашко.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться. Он напомнил, что в городе QR-коды введены при посещении музеев, театров.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии. Так, с 10 ноября в Мордовии посещать гостиницы и магазины площадью более 150 кв. м, где продаются непродовольственные товары, можно будет только владельцам подтверждающих пройденную вакцинацию от коронавируса QR-кодов.

9 ноября в пресс-службе Минобрнауки России сообщили о том, что российские университеты имеют право вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов для посещения корпусов вузов. Отмечалось также, что с 8 ноября вузы и научные организации вправе продолжать процесс обучения в виде самостоятельной работы или в дистанционном формате.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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