Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве «Спутника Лайт» в России
Происшествия
Жителя Ялты арестовали за шпионаж в пользу Украины
Армия
Самолет ВВС США приблизился на 35 км к российской границе
Мир
Американские военные корабли покинули порт Батуми
Мир
Россиянина задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии
Общество
Мурашко отметил быстрое распространение последней волны COVID-19
Политика
Правительство России поддержало законопроект о региональной власти
Общество
Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19
Мир
В МИД РФ задумались об открытии консульства в Ванкувере
Мир
Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии
Сюжет:

Мурашко указал на высокую эффективность системы QR-кодов в пандемию

Мурашко: использование QR-кодов в пандемию демонстрирует высокую эффективность
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья в среду, 10 ноября, отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию.

«Высокая эффективность использования QR-кода во всем мире показала для обеспечения именно принятия решения населения. <…> Коллективный иммунитет — это важная составляющая, и мы сегодня ставим планку в 80%, но, конечно, в идеальном варианте каждый должен быть защищен», — отметил Мурашко.

В здравом ключе: в РФ вырос интерес к вакцинным турам за рубеж
Сколько таких путевок удалось реализовать туроператорам

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться. Он напомнил, что в городе QR-коды введены при посещении музеев, театров.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии. Так, с 10 ноября в Мордовии посещать гостиницы и магазины площадью более 150 кв. м, где продаются непродовольственные товары, можно будет только владельцам подтверждающих пройденную вакцинацию от коронавируса QR-кодов.

9 ноября в пресс-службе Минобрнауки России сообщили о том, что российские университеты имеют право вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов для посещения корпусов вузов. Отмечалось также, что с 8 ноября вузы и научные организации вправе продолжать процесс обучения в виде самостоятельной работы или в дистанционном формате.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021