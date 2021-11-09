Собянин указал на дальнейшее совершенствование системы QR-кодов в Москве

Система QR-кодов в Москве будет совершенствоваться. Об этом сообщил во вторник, 9 ноября, мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Мы также ввели QR-коды при посещении музеев, театров, мониторим ситуацию, которая там происходит, сам процесс работы с QR-кодами и так далее. Будем в дальнейшем эту систему совершенствовать», — сказал Собянин.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

«Во всех остальных субъектах введены ограничения в виде сокращения времени работы в торговых центрах, в точках общепита, в виде введения QR-кодов для пользования теми или иными услугами, такие требования введены в 77 субъектах Российской Федерации. Это значимая цифра, и она дает свои результаты», — отметила Попова.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь заверил, что бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 с 16 ноября можно будет получить в МФЦ. По его словам, для многих граждан, которые уже вакцинировались, такой вариант сертификата будет удобней.

Мишустин также подчеркнул, что система QR-кодов демонстрирует высокую эффективность в России.

С 8 ноября россияне могут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде. Однако в понедельник граждане РФ обратились с жалобами на блокировку сертификатов. Отмечалось, что сроки действия документов сократились с 12 до шести месяцев. В тот же день сроки восстановили большинству пользователей портала госуслуг.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев пояснил, что ведомство проведет дополнительную проверку портала. Кроме того, министр принес персональные извинения 300 тыс. пользователей, которых коснулся сбой, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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