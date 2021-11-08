На сайте госуслуг начали восстанавливать сроки действия QR-кодов

Сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса восстановили большинству пользователей портала госуслуг. Об этом сообщила в понедельник, 8 ноября, пресс-служба Минцифры РФ.

По данным ведомства, в настоящий момент на госуслугах работает программа, которая восстанавливает сроки действия QR-кодов. Тогда как сам портал функционирует в штатном режиме.

С 8 ноября граждане России смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

При этом россияне в тот же день заявляли о статусе «просрочено» на портале госуслуг над соответствующими документами, в случае если прививка была сделана более шести месяцев назад.

В Минздраве и Минцифры РФ в свою очередь указали, что QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID-19, действительны в течение всего срока. В ведомствах заключили, что портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также в понедельник отметил, что по вопросам сокращения сроков действия QR-кодов в настоящий момент ничего не обсуждается и не обсуждалось. По его словам, система госуслуг находится в постоянном процессе совершенствования и расширения функционала.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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