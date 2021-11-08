Песков прокомментировал сведения о сокращении сроков действия QR-кодов

По вопросам сокращения сроков действия QR-кодов в настоящий момент ничего не обсуждается и не обсуждалось. Об этом сообщил 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Нет, на это счет ничего не обсуждается и не обсуждалось <…> Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что сама система Госуслуг находится в постоянном процессе совершенствования и расширения функционала. Однако, по словам Пескова, это иногда связано с подобными сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет.

С понедельника граждане России смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и электронном виде.

При этом россияне 8 ноября заявляли о статусе «просрочено» на портале госуслуг над соответствующими документами, в случае если прививка была сделана более шести месяцев назад.

В Минздраве и Минцифры РФ в свою очередь указали, что QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID-19, действительны в течение всего срока. В ведомствах заключили, что портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Министерство здравоохранения России утвердило форму нового сертификата о вакцинации от коронавируса и уже перенесенной инфекции 25 октября. Тогда уточнялось, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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