Укол совести: в РФ заблокировали почти тысячу сайтов с фейковыми COVID-сертификатами

В России заблокировали почти 1 тыс. сайтов, на которых предлагалось купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. К большей части ресурсов (свыше 900 страниц) доступ ограничили в июле. До этого регулятор блокировал существенно меньше таких сообщений — весной до десяти материалов в месяц. Специалисты Роскомнадзора приравнивают онлайн-продажу поддельных сертификатов к распространению заведомо ложной информации в интернете, за которое с апреля в России действует уголовная ответственность, — штраф до 2 млн рублей и до пяти лет лишения свободы, если из-за фейка умер человек. Эксперты не исключают, что продажу поддельных сертификатов о вакцинации можно также квалифицировать как мошенничество.

Тысяча подлогов

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора, количество заблокированных или удаленных сообщений с объявлениями о продаже документов о прививке от коронавируса приблизилось к тысяче.

— С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации . Из них: в июле — 934, в июне — 29, в мае — 7, в апреле — 5, в марте — 1, — привели статистику в Роскомнадзоре.

Под сайтами или страницами сайтов понимаются как самостоятельные ресурсы в интернете, так и различного рода страницы в соцсетях , пояснили опрошенные «Известиями» эксперты. В соцсетях это могут быть как конкретные публикации, так и сообщества или же специально созданные для этого пользовательские аккаунты.

Говоря об объявлениях о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19, в Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в России введена уголовная ответственность за распространение фейков , если ложная информация «привела к тяжким последствиям».

Укол совести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет , — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Если же из-за ложной информации был причинен вред здоровью кого-либо, то нарушителей ждет штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы может составить до трех лет, добавили в пресс-службе регулятора.

Действующее законодательство не содержит отдельных требований и оснований для блокировки интернет-ресурсов, торгующих поддельными документами, поэтому к таким сайтам ограничивают доступ по основаниям, которые применяются для фейк-ньюс , пояснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

— Нужно понимать, что на сегодняшний день это единственное разумное решение , поскольку в ближайшее время оперативно внести изменения в законодательство невозможно. А игнорирование таких сайтов в разгар борьбы с распространением коронавируса может привести к печальным последствиям, — считает эксперт.

Укол совести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По его словам, административную или даже уголовную ответственность могут понести не только продавцы, но и купившие поддельные сертификаты граждане . Даже если они никого не заразили, но просто предоставили в том или ином общественном заведении подложный сертификат. Поскольку значение будет иметь даже не сам факт заражения, а то, что была создана угроза здоровью и безопасности других , уточнил эксперт.

Большая угроза

Многие авторы объявлений обещают внести данные о покупателе справки в базу вакцинированных от COVID-19 , обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Укол совести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Каждый раз мы упираемся не только в случаи продажи справок, но и в такую большую «глыбу», которая называется мошенничеством с использованием сети интернет. Злоумышленники паразитируют на резонансных темах. По сути, мошенники каждый раз выпускают новую линейку продуктов, как это принято говорить в бизнесе, — сказала эксперт.

Она добавила: злоумышленники используют различные технические возможности, чтобы остаться анонимными.

— Тем не менее при правильной работе в их действиях всегда можно обнаружить цифровой след. Мы видим, что правоохранительные органы выявляют таких лиц и привлекают их к ответственности , — отметила Екатерина Мизулина.

Установить автора распространения неправомерной информации государственным органам несложно, считает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

— Если сведения о местоположении и контактных данных лица скрыты, потребуются дополнительные усилия. При этом правоохранительные органы вправе запрашивать информацию о владельцах аккаунтов, — отметил он.

Укол совести Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

По словам эксперта, за распространение какой-либо противоправной информации в интернете, будь то экстремистские материалы или же клевета, пользователи привлекаются к ответственности систематически.