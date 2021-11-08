Минздрав и Минцифры объяснили изменение срока действия QR-кодов на Госуслугах

QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID-19, действительны в течении всего срока, заявили 8 ноября в Минздраве и Минцифры РФ, комментируя сведения о том, что срок действия QR-кодов на Госуслугах изменился с 12 до шести месяцев.

В министерствах указали, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

В настоящий момент, по данным Минздрава и Минцифры, портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

С понедельника граждане России смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и в электронном виде.

При этом россияне 8 ноября заявляли о статусе «просрочено» на портале Госуслуг над соответствующими документами, в случае если прививка была сделана более шести месяцев назад.

Вместе с тем 8 ноября в работе сайта госуслуг произошел масштабный сбой. Ряд пользователей не смогли войти в личный кабинет сервиса.

Министерство здравоохранения России утвердило форму нового сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября. Тогда уточнялось, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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