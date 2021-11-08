Прямой эфир
Общество
Минздрав и Минцифры объяснили изменение срока действия QR-кодов на Госуслугах
Мир
В МИД России оценили вероятность пересмотра США своей ядерной политики
Армия
Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь
Экономика
«Газпром» приступает к закачке газа в европейские хранилища
Мир
В раде обвинили США в предательстве
Культура
Совет Попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает отношения с театром
Общество
Юрист объяснил введение новых сертификатов вакцинации от COVID-19
Общество
Финансист объяснил ценность выгодных для сбережения капитала валют
Мир
Зеленский обвинил СССР в «неправильном» освобождении Киева от нацистов
Спорт
Путин поздравил боксера Петровского с победой на чемпионате мира
Сюжет:

Минздрав и Минцифры объяснили изменение срока действия QR-кодов на Госуслугах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID-19, действительны в течении всего срока, заявили 8 ноября в Минздраве и Минцифры РФ, комментируя сведения о том, что срок действия QR-кодов на Госуслугах изменился с 12 до шести месяцев.

В министерствах указали, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

Незаслуженный отдых: как нерабочие дни повлияли на эпидситуацию
Вирусологи назвали самые эффективные меры против COVID-19

В настоящий момент, по данным Минздрава и Минцифры, портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

С понедельника граждане России смогут получить новый сертификат о вакцинации против COVID-19, медицинских противопоказаниях к болезни или о перенесенной инфекции. Он будет доступен в бумажном и в электронном виде.

При этом россияне 8 ноября заявляли о статусе «просрочено» на портале Госуслуг над соответствующими документами, в случае если прививка была сделана более шести месяцев назад.

Вместе с тем 8 ноября в работе сайта госуслуг произошел масштабный сбой. Ряд пользователей не смогли войти в личный кабинет сервиса.

Министерство здравоохранения России утвердило форму нового сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября. Тогда уточнялось, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021