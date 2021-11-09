Система QR-кодов заработает в гостиницах и магазинах Мордовии

В Мордовии посещать гостиницы и магазины площадью более 150 кв. м, где продаются непродовольственные товары, с 10 ноября можно будет только владельцам подтверждающих пройденную вакцинацию от коронавируса QR-кодов, сообщается на сайте правительства региона.

Нововведение не касается «аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости».

Решение распространить действие QR-кодов на посещение гостиниц, объектов розничной торговли площадью более 150 кв. м обсуждалось 6 ноября на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Тогда же стало известно, что в регионе сохраняется домашний режим для людей старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19.

Во вторник, 9 ноября, в пресс-службе Минобрнауки России сообщили о том, что российские университеты имеют право вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов для посещения корпусов вузов.

Отмечалось также, что с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать процесс обучения в виде самостоятельной работы или в дистанционном формате.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.