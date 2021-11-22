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В Татарстане более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта

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В Татарстане утром 22 ноября высадили из транспорта более 500 человек, у которых не было QR-кодов. Об этом в понедельник сообщило МУП «Метроэлектротранс» в Telegram.

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«Несмотря на то что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось…На 7:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», — говорится в сообщении.

Также специалисты «Метроэлектротранса» рассказали о получасовой задержке движения трамвайных маршрутов №м1 и №м6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными.

«В метрополитене примерно похожая ситуация. Перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролеров. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка», — добавили на предприятии.

О том, что в республике распространят систему QR-кодов на общественный транспорт, стало известно 6 ноября. Отмечалось, что для поездок гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Система QR-кодов будет обязательной для всех граждан старше 18 лет, добавили в пресс-службе президента республики.

Вместе с тем 11 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в настоящее время разрабатываются законопроекты об обязательном предъявлении QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 в транспорте, кафе и магазинах. Об их внесении на рассмотрении депутатов Госдумы оперштаб сообщит дополнительно.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь днем ранее отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что в 77 российских субъектах уже введены QR-коды на фоне пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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